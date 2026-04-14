Сотрудники ФСБ поймали агента СБУ в Севастополе

Правоохранители задержали жителя Ялты, который передал украинской стороне сведения об объектах Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Россиянин 1993 года рождения связался с украинским куратором через мессенджер и по его заданию собирал данные о военных объектах. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

На допросе мужчина признался, что по своей инициативе отправлял информацию о Черноморском флоте представителю СБУ. Суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее силовики предотвратили в Москве теракт против высокопоставленного правоохранителя. Злоумышленники планировали совершить убийство с помощью заминированного электроскутера.

По подозрению в подготовке теракта ФСБ задержала россиянина, молдаванина и украинца, который воевал на стороне ВСУ в ДНР, Сумской и Запорожской областях.