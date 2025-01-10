Жителя Енакиево задержали по подозрению в госизмене

Силовики задержали жителя Енакиево Донецкой Народной Республики по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
Мужчину поймали в результате оперативно-разыскных мероприятий.
«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — сообщили в ФСБ.
Следственное подразделение службы возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.
Накануне сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю россиянку, которую заподозрили в передаче данных ВСУ. Девушка передавала куратору данные о дислокации военных на территории Херсонской области.
Председатель Совета депутатов в Химках передал рождественские подарки детям
Еще один житель Балашихи подписал контракт на службу в зоне СВО
Депутат в Балашихе Светлана Тананова провела встречу с волонтерами
«Медиаэффект». ВС России подготовились к удару украинских боевиков на трех направлениях
Украинские военные разбросали мины в селе под Курском
Израильским военным приказали подготовить план по полному уничтожению ХАМАС
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте