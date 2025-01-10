Жителя Енакиево задержали по подозрению в госизмене

ФСБ: в ДНР задержали подозреваемого в госизмене

Силовики задержали жителя Енакиево Донецкой Народной Республики по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

Мужчину поймали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — сообщили в ФСБ.

Следственное подразделение службы возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю россиянку, которую заподозрили в передаче данных ВСУ. Девушка передавала куратору данные о дислокации военных на территории Херсонской области.