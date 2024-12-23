Шпионку, работавшую на украинские службы безопасности, задержали в Херсонской области

Оперативники задержали жительницу Херсонской области, обвиняемую в передаче информации о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.
По данным следствия, с 2023 года женщина 1998 года рождения передавала представителю СБУ данные о местах сосредоточения сил и средств российской армии.
Местную жительницу задержали. Сотрудники УФСБ РФ устанавливают преступные связи местной жительницы. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о государтсвенной измене (статья 275 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ вычислили жителя Московской области 1997 года рождения, подозреваемого в финансовой поддержке украинских военных формирований. Мужчину задержали в Чувашии.
Детский сад при лицее № 2 в Павловском Посаде отремонтируют к осени 2025 года
Более 400 новых учителей начали работать в 2024 году в школах Ленинского округа
Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» началось в Москве
В список худших собак для дома попали хаски и кавказские овчарки
Россия и страны ЕАЭС будут развивать производство стройматериалов из вторсырья
Потери ВСУ в ЛНР за неделю составили почти девять тысяч солдат
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте