Шпионку, работавшую на украинские службы безопасности, задержали в Херсонской области

Оперативники задержали жительницу Херсонской области, обвиняемую в передаче информации о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

По данным следствия, с 2023 года женщина 1998 года рождения передавала представителю СБУ данные о местах сосредоточения сил и средств российской армии.

Местную жительницу задержали. Сотрудники УФСБ РФ устанавливают преступные связи местной жительницы. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о государтсвенной измене (статья 275 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ вычислили жителя Московской области 1997 года рождения, подозреваемого в финансовой поддержке украинских военных формирований. Мужчину задержали в Чувашии.