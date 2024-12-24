Жителя Челябинской области признали виновным в диверсии и госизмене

Челябинский суд приговорил россиянина к 16 годам тюрьмы за диверсию и госизмену

Челябинский областной суд признал россиянина виновным в совершении диверсии по заданию украинских кураторов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Подсудимому вменяли преступления по статьям «Государственная измена» и «Диверсия». Следствие установило, что мужчина вступил в созданную украинскими спецслужбами террористическую организацию.

Через нее он связался с представителем ГУР и совершил по его заданию диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

«Он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Преступника оштрафовали на 250 тысяч рублей. Суд также назначил ему ограничение свободы на один год и шесть месяцев с лишением воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

Ранее тюремный срок за госизмену получил житель Оренбурга. Он отправлял представителям ФБР персональную информацию о российских военных.