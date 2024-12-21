Оренбуржца приговорили к 19 годам колонии за госизмену

ФСБ: жителя Оренбурга отправили на 19 лет в колонию за госизмену

В Оренбурге местного жителя приговорили к 19 годам за государственную измену. Он передавал представителям ФБР персональные данные российских военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Решением Оренбургского областного суда вынесен обвинительный приговор жителю города Оренбурга 1993 года рождения», — указали в ведомстве.

Мужчину признали виновным по статьям о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и государственной измене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Оренбуржца задержали в январе 2023 года. В ФСБ уточнили, что он конфиденциально сотрудничал с представителями американских спецслужб.

«В ходе оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, он передал представителям ФБР установочные и иные персональные данные военнослужащих», — указали в ЦОС ФСБ.

В силовом ведомстве отметили, что вынесенный мужчине приговор в законную силу пока не вступил.

В Белгородской области 26-летнего уроженца Украины приговорили к 20 годам за госизмену, попытку покупки взрывного устройства и подготовку к диверсии.