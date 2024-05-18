Жителя Белгорода приговорили к девяти годам за попытку воевать на стороне ВСУ | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 20:44 Жителя Белгорода приговорили к девяти годам за попытку воевать на стороне ВСУ УФСБ: белгородцу дали девять лет за попытку воевать за Украину РИА «Новости»

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Жителя Белгородской области, пытавшегося воевать на стороне Украины, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

При обыске правоохранители нашли и изъяли боевую гранату Ф-1, наркотики и боеприпасы к огнестрельному оружию. Второй Западный окружной военный суд Москвы признал фигуранта виновным в государственной измене, участии в террористической организации, выращивании растений, содержащих наркотические вещества, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.

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«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, из которых два года с отбыванием в тюрьме, а остальные семь лет — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

До этого в Крыму осудили пятерых украинских агентов. Одному из них назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Ранее в Приморье задержали изменника Родины, который шпионил в пользу Украины. Задержанным оказался 48-летний житель Владивостока, он собирал для ГУР Минобороны Украины информацию о военных объектах инфраструктуры в городе. По словам подозреваемого, он осознавал, что его действия могут быть направлены против российской безопасности. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.