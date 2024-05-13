Пяти агентам украинских спецслужб вынесли приговоры в Крыму | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 12:45 Пяти агентам украинских спецслужб вынесли приговоры в Крыму ФСБ: пять агентов украинских спецслужб получили до 16 лет лишения свободы РИА «Новости»

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Пятерых агентов украинских спецслужб осудили в Крыму на сроки до 16 лет за передачу данных о российских войсках в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже», — указано в сообщении.

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Мужчины собирали и передавали Службе безопасности Украины сведения о местах дислокации, численности, маршрутах подразделений российской армии. Эти данные противник использовал для ударов по позициям Вооруженных сил России. Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.

Одному из агентов назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, другим — 15, 13 и 11 лет.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Приморья. Он сознался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Мужчина собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры. Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит пожизненное заключение.