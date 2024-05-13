Изменника Родины задержали в Приморском крае | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 02:38 Изменника Родины задержали в Приморском крае ФСБ: украинского шпиона задержали в Приморье, возбуждено дело о госизмене РИА «Новости»

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В Приморье задержали изменника Родины, шпионившего в пользу украинской военной разведки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель регионального управления ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР Министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России», — заявил он.

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Задержанным оказался 48-летний житель Владивостока, который собирал для ГУР Минобороны Украины данные об объектах военной инфраструктуры в регионе. По его словам, он осознавал, что эти сведения будут использованы против безопасности России, в том числе для проведения терактов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене, отправив его под стражу.

Ранее украинского шпиона задержали в Херсонской области. Им оказался гражданин Украины. Он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации вооружений и военных РФ.