Жители Запорожья услышали взрыв

В городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Запорожье раздался взрыв. <…> В области объявлена ​​воздушная тревога», — сообщили корреспонденты с места событий.

Информация о громких звуках, похожих на взрывы, появилась после полуночи. Глава украинской Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале дважды за ночь сообщал о воздушной тревоге. Он заявлял об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Воздушную тревогу по всей Украине объявляли 5 июня. Власти призывали жителей прятаться в укрытиях. К тому моменту атаки по объектам энергетической инфраструктуры уже лишили страну более половины всей электрогенерации. Украинцев предупредили об отключениях света и тепла предстоящей зимой.