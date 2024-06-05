Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: РИА «Новости»

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Такие данные появились на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

С 20:59 воздушная тревога стала звучать в Харьковской области. В 21:45 сирены включили в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Закарпатской, Киевской, Житомирской и Кировоградской областях.

Спустя две минуты сигнал тревоги стал звучать уже по всей Украине. Предупреждение об угрозе с воздуха спустя время отменили почти во всех областях, кроме Харьковской.

Мощный взрыв прозвучал днем 4 июня в городе Конотоп Сумской области. По данным местных СМИ, звуки, похожие на взрывы, прогремели на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Официальной информации от местных властей не поступало.

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