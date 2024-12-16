Власти предупредили жителей Таганрога о взрывах

После атаки на Таганрог остались представляющие опасность обломки ракет. Во время их обезвреживания послышатся взрывы, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале .

«Взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ возможно услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие», — объявила она.

Камбулова призвала жителей некоторых домов в Калужском проезде ночью остаться дома, отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридорах и санузлах. Глава города заверила, что ситуация находится под контролем, и пообещала дополнительно сообщить о завершении работ.

Система ПВО в Ростовской области сработала в ночь на 13 декабря, сбив три беспилотника. Еще шесть дронов военные уничтожили предыдущей ночью.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал ракетные атаки Украины на Россию бессмысленными. Он объяснил удары желанием вызвать ответную реакцию.