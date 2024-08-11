Жители Воронежа сообщили о взрывах в городе

Shot: в Воронеже слышны звуки взрывов

Фото: РИА «Новости»

В Воронеже прогремели взрывы. По предварительной информации, сработала систем ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили, что в городе раздалось несколько взрывов, видны вспышки в небе. Ранее МЧС оповещало об опасности атаки беспилотников и просило жителей укрыться в безопасных местах.

«Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее в Воронеже при атаке беспилотников пострадало 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 машин. Один человек пострадал при падении обломков дрона. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу, врачи оценили его состояние как средней тяжести.

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