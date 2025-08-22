Жители Волгограда сообщили о многочисленных взрывах над городом

Громкие звуки послышались после 00:50. Жители Волгограда сообщили о реве моторов, ярких вспышках над Волгой и 7-10 взрывах. По предварительной информации, система ПВО сработала над южной частью города и уничтожила не менее двух беспилотников.

В соседнем городе Волжский тоже прогремели взрывы. Администрации обоих городов не комментировали произошедшее.

Украинские БПЛА 21 августа повредили объект энергетики на юге Воронежской области. В нескольких селах погас свет. По Енакиево в ДНР боевики нанесли комбинированный удар ракетами и дронами, убив двух человек и ранив 21 жителя. Среди пострадавших — 17-летний подросток.