Несколько сел в Воронежской области остались без электричества из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали юг Воронежской области, системы ПВО уничтожили более пяти беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», — сообщил глава области.

На местах происшествия работают оперативные службы, они готовятся приступить к устранению последствий атаки беспилотников, добавил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что в Кантемировском и Россошанском районах сохраняется непосредственная угроза удара украинских беспилотников. В регионе действует режим опасности атаки БПЛА.

В ночь на 20 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА перехватили над Воронежской областью.

Масштабное отключение электричества произошло в Запорожской области 19 августа. Причиной стал удар беспилотников по высоковольтному оборудованию.