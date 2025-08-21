Два человека погибли при ударе ВСУ по жилому массиву в ДНР

В Енакиеве, в Донецкой Народной Республике, украинские военные обстреляли жилой район. По предварительным данным, два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

«По предварительной информации, пять человек получили ранения, еще двое погибли после удара беспилотников ВСУ по жилому массиву в Енакиеве», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении еще двоих мирных жителей.

За прошлую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали почти 50 беспилотников над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили в Ростовской области — 21. В Воронежской области уничтожили семь дронов, в Белгородской — пять, над Крымом — четыре. По три беспилотника поразили над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и Черным морем. По одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.