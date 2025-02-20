Жители Серпухова отправили около тонны гуманитарного груза в зону СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили на передовую из Серпухова. Ее приурочили ко Дню защитника Отечества.

В посылку вошли теплые вещи, письма и рисунки, а также продукты и подарки для военнослужащих. Их приносили в общественную приемную партии «Единая Россия» неравнодушные жители Серпухова.

«В скором времени представители волонтерских групп доставят всю собранную гуманитарную помощь военнослужащим на различные направления фронта, где она сейчас особенно необходима», — добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что сбор состоялся в рамках ежегодной благотворительной акции «Тепло для Героя» партии «Единая Россия».

Ранее мы рассказывали о том, что жители Серпухова за неделю собрали более 150 килограммов гуманитарной помощи для бойцов СВО. Сбор организовали в рамках акции «Доброе дело — нашим защитникам».