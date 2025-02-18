Жители Серпухова за неделю собрали более 150 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО

Сбор необходимых участникам специальной военной операции вещей был организован в рамках акции «Доброе дело — нашим защитникам». Она проводилась на территории муниципалитета с 5 по 12 февраля и была приурочена ко Дню защитника Отечества.

В благотворительном мероприятии приняли участие активисты движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Подмосковья», а также неравнодушные жители городского округа. Внести свой вклад и сделать доброе дело можно было в организованных на территории Подмосковья 87 пунктах сбора гуманитарной помощи.

Общими усилиями удалось собрать более 150 килограммов продуктов питания, а также медикаменты и средства гигиены, необходимую зимнюю одежду, обмундирование и инструменты. Собранный груз уже отправили на склад в городской округ Одинцово, откуда он будет доставлен защитникам на фронт и пострадавшим гражданам новых регионов России.

Глава Серпухова Сергей Никитенко поблагодарил добровольцев и жителей муниципалитета за активную позицию и вклад в общую победу.