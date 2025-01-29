Жители Ростова-на-Дону сообщили о громких взрывах
Shot: в небе над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы
В небе над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Об этом Telegram-каналу Shot сообщили очевидцы.
Местные жители уточнили, что слышали громкие звуки возле села Кулешовка. Кроме того, сирена звучала в городском районе Северный. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
О взрывах также заявили жители Таганрога, который находится в Ростовской области.
В ночь на четверг системы ПВО уничтожили над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Нижегородской, Калужской, Ростовской и Ленинградской областями 104 украинских беспилотника.
Обломки одного из аппаратов упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово» под Нижним Новгородом, после чего начался пожар. В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники МЧС.