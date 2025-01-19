Силы ПВО сбили два дрона над Калужской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской областью. Один сбили на окраине Калуги, а второй — на территории Перемышльского района, сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
«По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал губернатор.
Он отметил, что сейчас на месте работают оперативные группы. Другие подробности Шапша не приводил.
Украинские боевики атаковали Калужскую область в ночь на 19 января. Зенитчики ВС России уничтожили над регионом семь беспилотных летательных аппаратов. Один из сбитых дронов рухнул на нежилое строение. Здание загорелось.
Еще несколько украинских БПЛА силы ПВО и средства РЭБ обнаружили в небе над Воронежем. Их ликвидировали. Губернатор Александр Гусев заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
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