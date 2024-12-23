Жители Подольска отправили в зону СВО больше тысячи домашних заготовок

Волонтеры в Подольске изготовили более 1300 порций для создания холодца и лапши. Инициатива принадлежит движению жен участников СВО «Ангелы фронта»,

Неравнодушные жители сделали 500 порций сухого холодца и 800 пакетов с фунчозой. Еду упаковали в вакуум, чтобы увеличить срок хранения.

Отметим, это уже не первая партия продуктов питания, которую отправили из Подольска в зону СВО. Неравнодушные жители регулярно изготавливают наборы для борща, рассольника, ухи, грибного и куриного супов. Бойцам нужно только залить содержимое пакета кипятком, чтобы получить домашнюю еду.

Волонтеры стараются разнообразить меню защитников. Они все время находят новые рецепты, чтобы порадовать бойцов.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.