Жители Орловской области не пострадали при массовом налете БПЛА

Клычков: при налете БПЛА на Орловскую область никто не пострадал

В результате массового налета украинских беспилотников на Орловскую область местные жители не пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Массовую вражескую атаку отразили сегодня ночью, 12 БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий проходят оперативные мероприятия», — написал он.

Клычков подчеркнул, что силы российской ПВО работают надежно.

«Спасибо вам за спокойное небо над Орловщиной!» — добавил губернатор.

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении 19 беспилотников в течение прошлой ночи, 12 из них сбили над Орловской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, а также один — над Крымом.

Днем ранее после атаки беспилотника на Белгородскую область погиб местный житель.