Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников

Большую часть дронов сбили над Орловской областью — 12. Также по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Курской областями, а также один — над Крымом.

Прошлой ночью силы ПВО сбили почти 130 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем — 83 аппарата. Над Крымом сбили 30 БПЛА, над Азовским морем — восемь, над Черным — пять. Также по одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Курской областями.

Также в ночь на 27 февраля один человек погиб при атаке ВСУ в Белгородской области.