Один человек погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали город Грайворон в Белгородской области — бросили с дрона взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате ЧП погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Также губернатор отметил, что в ходе атаки ВСУ пострадал еще один человек. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног.

«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны сбили почти 130 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 83 аппарата. Над Крымом ликвидировали 30 БПЛА, над Азовским морем — восемь, над Черным — пять. Также по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Брянской областями.