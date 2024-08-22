Жители Новозыбкова в Брянской области начали запасаться топливом после ЧП на границе

Очереди из автомобилей выстроились на АЗС в Новозыбкове после попытки прорыва украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области. Об этом написало сетевое издание «Н-Вести».
По информации СМИ, присланные в редакцию фотографии с автозаправок сделаны 21 августа в 22:20. На снимках видна очередь из автомобилей перед заправкой.
Попытку прорыва украинской ДРГ пресекли силами ПУ ФСБ России, сообщил ранее глава региона Александр Богомаз. Противнику нанесли огневое поражение.
Предположительно, проникнуть на территорию России в Брянской области пытались около 200 диверсантов ВСУ. У украинских боевиков были натовские винтовки, похожие на Bren-2.
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