Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Россию через Брянскую область

В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — написал он.

Губернатор отметил, что на сейчас обстановка на месте боестолкновения стабилизировалась, ее контролирует региональный Оперативный штаб.

В ночь на 21 августа Богомаз заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 вражеских дрона. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.