Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Россию через Брянскую область

Губернатор Богомаз: в Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Климовском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — написал он.

Губернатор отметил, что на сейчас обстановка на месте боестолкновения стабилизировалась, ее контролирует региональный Оперативный штаб.

В ночь на 21 августа Богомаз заявил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 вражеских дрона. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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