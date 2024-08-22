Стали известны подробности попытки прорыва украинских диверсантов в Брянской области

В попытке прорыва границы РФ около поселка Забрама в Климовском раойне Брянской области участвовали более 200 диверсантов ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, вечером вблизи границы заметили три украинские машины и самих диверсантов. У боевиков были натовские винтовки, похожие на Bren-2. Через 30 минут боя с российскими войсками противник понес серьезные потери и отступил.

Примерно через полчаса началась вторая волна атаки, на этот раз с подкреплением. Однако ДРГ все равно не удалось прорваться.

Сейчас въезд в Климовский район перекрыли блок-постами.

Ранее о попытке ВСУ проникнуть на территорию России через Брянскую область рассказал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ее отразили силы ПУ ФСБ РФ по региону и подразделения ВС РФ. Сейчас обстановка на месте боестолкновения стабильная, ситуация находится под контролем регионального Оперативного штаба.