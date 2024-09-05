Жители Новороссийска сообщили об отражении атаки БЭК в Черном море

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщили местные жители. Информация об отражении атаки появилась в Telegram-канале главы города Андрея Кравченко.

«Громыхает знатно. Стреляют в районе бухты, очень громкие звуки», — сообщили горожане.

Звуки взрывов раздаются на протяжении более 20 минут, отметили очевидцы.

Ранее в Новороссийске звучала сирена опасности БЭК. Сирена звучала в 01:19, повторно включилась спустя несколько минут. Жителям первой береговой линии советовали не подходить к окнам и не выходить на берег.