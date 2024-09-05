Глава Новороссийска заявил об опасности атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Кравченко предупредил горожан об опасности атаки катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об угрозе атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки безэкипажных катеров», — написал он.
Мэр попросил жителей города не подходить к окнам. Также градоначальник призвал не выходить на открытое пространство около моря.
В мае Андрей Кравченко сообщал о попытке ВСУ атаковать город. Он отмечал, что украинские националисты хотели совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа. В итоге атаки успешно отразили. Повреждений не было. Градоначальник похвалил российских бойцов за оперативность, а местных жителей за отсутствие паники.