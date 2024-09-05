Глава Новороссийска заявил об опасности атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Кравченко предупредил горожан об опасности атаки катеров

Фото: Freepik

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об угрозе атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки безэкипажных катеров», — написал он.

Мэр попросил жителей города не подходить к окнам. Также градоначальник призвал не выходить на открытое пространство около моря.

В мае Андрей Кравченко сообщал о попытке ВСУ атаковать город. Он отмечал, что украинские националисты хотели совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа. В итоге атаки успешно отразили. Повреждений не было. Градоначальник похвалил российских бойцов за оперативность, а местных жителей за отсутствие паники.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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