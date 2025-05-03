Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе

В Новороссийске продолжают отражать массированную атаку БПЛА. В городе гудит сирена воздушной тревоги, жители сообщили как минимум о пяти взрывах.

«Идет отражение атаки!» — сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Перед этим в городе объявили ракетную опасность и угрозу безэкипажных катеров и БПЛА. Со стороны Черного моря слышны взрывы. Местные жители сообщили о громких взрывах, по прибрежной зоне разносится запах дыма.

Угрозу атаки БЭК в Новороссийске объявили днем 2 мая, в течение дня трижды сообщали о возможной атаке. Власти запретили находиться на набережной, там дежурили сотрудники правопорядка.

В ночь на 3 мая в городе объявили ракетную опасность, в 01:50 загудели сирены воздушной тревоги.