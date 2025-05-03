Сегодня 02:40 Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе Фото: РИА «Новости»
В Новороссийске продолжают отражать массированную атаку БПЛА. В городе гудит сирена воздушной тревоги, жители сообщили как минимум о пяти взрывах.
«Идет отражение атаки!» — сообщил мэр Новороссийска
Андрей Кравченко.
Перед этим в городе объявили ракетную опасность и угрозу безэкипажных катеров и БПЛА. Со стороны Черного моря слышны взрывы. Местные жители сообщили о громких взрывах, по прибрежной зоне разносится запах дыма.
Угрозу атаки БЭК в Новороссийске объявили днем 2 мая, в течение дня трижды сообщали о возможной атаке. Власти
запретили находиться на набережной, там дежурили сотрудники правопорядка.
В ночь на 3 мая в городе
объявили ракетную опасность, в 01:50 загудели сирены воздушной тревоги.
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