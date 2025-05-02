Новороссийцам запретили гулять по набережной из-за угрозы атаки с моря

Жителям Новороссийска запретили гулять по набережной из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!» — написал Кравченко.
В Новороссийске угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли трижды. Сообщений о ее отмене не поступало. На набережной работают сотрудники правоохранительных органов, днем гудела сирена. По сообщениям горожан, движение по серпантину в сторону Кабардинки перекрыли.
Черноморский флот ночью и утром в пятницу нейтрализовал 10 украинских безэкипажных катеров и один скоростной катер Willard в Черном море. Два катера получили повреждения.
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