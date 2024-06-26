Жители Николаева и Сум услышали звуки взрывов

Взрывы прогремели в Николаеве и Сумах после объявления воздушной тревоги

Фото: РИА «Новости»

В Сумах и Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Они раздались после объявления воздушной тревоги в этих регионах.

Сигналы ракетной опасности звучат в ночь на среду в шести областях Украины — Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской.

Ранее сообщалось, что во вторник, 25 июня, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Кроме того, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в этот же день по батальону военнослужащих ВСУ в поселке Весяное в Николаевской области нанесли удар. Подробности атаки он пообещал рассказать утром.

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