Жители Николаева и Сум услышали звуки взрывов
Взрывы прогремели в Николаеве и Сумах после объявления воздушной тревоги
В Сумах и Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Они раздались после объявления воздушной тревоги в этих регионах.
Сигналы ракетной опасности звучат в ночь на среду в шести областях Украины — Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской.
Ранее сообщалось, что во вторник, 25 июня, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.
Кроме того, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в этот же день по батальону военнослужащих ВСУ в поселке Весяное в Николаевской области нанесли удар. Подробности атаки он пообещал рассказать утром.