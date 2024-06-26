Подполье назвало цель ударов ВС России в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по батальону ВСУ в поселке Весяное

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России нанесли удар по батальону военнослужащих ВСУ в поселке Весяное в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атака была проведена около полуночи.

«В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что подразделения Ивановской 98-й дивизии ВДВ приступили к штурму многоэтажек в Часовом Яре и при поддержке расчетов операторов FPV-дронов уничтожили американский БТР М113.

Во вторник, 25 июня, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены оповещения о возможной ракетной атаке зазвучали около 17:22 по московскому времени.

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