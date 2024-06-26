Подполье назвало цель ударов ВС России в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по батальону ВСУ в поселке Весяное
Вооруженные силы России нанесли удар по батальону военнослужащих ВСУ в поселке Весяное в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
По его словам, атака была проведена около полуночи.
«В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — подчеркнул он.
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Во вторник, 25 июня, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены оповещения о возможной ракетной атаке зазвучали около 17:22 по московскому времени.