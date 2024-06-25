Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Информация об этом появилась на онлайн-карте на сайте Министерства цифровой трансформации страны.
В большинстве регионов сирены зазвучали практически одновременно — около 17:22 по московскому времени.
Ранее ВСУ организовали массированный налет дронов на Белгородскую область. В результате удара пострадала женщина. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки доставили в медицинское учреждение. Кроме того, украинские боевики повредили несколько жилых домов. В квартирах выбиты окна, испорчены фасады зданий.