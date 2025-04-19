Жители Мытищ приняли участие в акции по сбору макулатуры

Благотворительная эколого-патриотическая акция «В единстве за победу» прошла в Мытищах. В ее рамках собрали большую партию макулатуры на переработку.

Инициировали акцию активисты общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Участниками стали жители муниципалитета, местные образовательные учреждения, депутаты от этой партии и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.

Собранную макулатуру отправят на переработку. Средства, которые с этого получат, направят на поддержку участников спецоперации и их семей.

Акцию поддержали платформа #ЭкоЛогичное Подмосковье, региональное отделение Российских студенческих отрядов, областные Министерство информации и молодежной политики, Министерство культуры и туризма, Общественная палата.

Ранее мы рассказывали о том, что набережную реки Яуза начали облагораживать в Мытищах.