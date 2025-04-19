Набережную реки Яуза начали облагораживать в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Жители Мытищ выбрали проект преображения прибрежной зоны. Идея реконструкции победила во всероссийском голосовании национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительные работы начались в этом году. Проект предусматривает благоустройство набережной от улицы Мира до Березовой рощи. Пешеходную зону обустраивают от улицы Щербакова в сторону береговой линии.

Подрядчик приступил к демонтажу прежнего плиточного покрытия. Планируется также провести озеленение и обустроить новые дорожно-тропиночные сети. Установят новое освещение и системы видеонаблюдения. Поставят скамейки и урны.

Обустроенная прибрежная зона реки Яуза будет комфортным местом для семейного отдыха или прогулки с друзьями. Вечерами тоже будет безопасно благодаря освещению и видеонаблюдению. Закончить выполнение проекта планируют к концу августа этого года.

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