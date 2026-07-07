Жители Мытищ передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции из Мытищ была передана сотрудниками администрации Мытищ совместно с депутатом Московской областной думы Александром Легковым. По запросу благотворительного фонда «От сердца к сердцу» компания «Мир растений» закупила оборудование: два квадрокоптера, сетку-рабицу и затеняющий укрывной материал.

Боец с позывным Гикс в ближайшее время доставит посылку в зон СВО. «Мы обращались за помощью к благотворительному фонду „От сердца к сердцу“ и администрации городского округа Мытищи. Большое спасибо за оперативный отклик на наш запрос», — поблагодарил Гикс. Он добавил, что все переданные вещи очень необходимы на фронте, поскольку сетки будут защищать от атак вражеских дронов и маскировать позиции бойцов.

«Мы продолжаем добрую традицию — наша компания неоднократно отправляет гуманитарную помощь на специальную военную операцию и будем продолжать оказывать поддержку нашим бойцам на фронте», — отметил заместитель генерального директора компании «Мир растений» по корпоративной безопасности Сергей Зиновьев.

Квадрокоптеры будут отправлены в подразделения по адресным заявкам. Жители Мытищ с начала специальной военной операции активно поддерживают бойцов, предоставляя им необходимую помощь. Гуманитарный груз передается во время поездок «за ленточку» или на личных встречах в Мытищах, когда военнослужащие приезжают в отпуск.

Оказать поддержку бойцам можно через благотворительный фонд «От сердца к сердцу» по ссылке.