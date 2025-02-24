В Рязани услышали взрывы в районе НПЗ

Жители Рязани услышали громкие звуки в районе нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Рязанцы отметили, что взрывы прогремели в районе четвертого часа ночи.

Подписчики Telegram-канала «Новости Рязани и Области» заявили о возгорании на предприятии. Официальной информации пока не было.

Накануне утром средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России. Шесть БПЛА убили над Орловской областью, три — над Тульской и один — над Курской.

Также в ночь на 23 февраля ВСУ пустили в сторону России 20 беспилотников. Дроны ликвидировали в Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской и Тульской областях.