Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 22 украинских дрона над 4 регионами России

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника, которые были замечены над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — уточнили в оборонном ведомстве.

Над Орловской областью ликвидировали 16 дронов, над Брянской — три. Еще два беспилотника сбили под Рязанью и один уничтожили на территории Крыма.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Накануне утром военные сбили 10 БПЛА над Орловской, Курской и Тульской областями. Атака ВСУ продолжалась с 06:00 до 08:15.