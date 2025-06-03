Жители Липецкой области сообщили о мощных взрывах

Жители Липецкой области рассказали о мощных взрывах и работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Местные жители говорят: первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — уточнили авторы канала.
Вечером 1 июня в небе над Воронежем и Липецком прогремела серия взрывов. Российские зенитчики перехватывали и уничтожали украинские беспилотники. По данным Shot, над Липецком и областью прогремели не менее 10 взрывов.
По данным Минобороны России, вечером 1 июня расчеты ПВО перехватили 53 дрона ВСУ над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
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