Жители Липецкой области сообщили о мощных взрывах

Жители Липецкой области рассказали о мощных взрывах и работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Местные жители говорят: первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — уточнили авторы канала.

Вечером 1 июня в небе над Воронежем и Липецком прогремела серия взрывов. Российские зенитчики перехватывали и уничтожали украинские беспилотники. По данным Shot, над Липецком и областью прогремели не менее 10 взрывов.

По данным Минобороны России, вечером 1 июня расчеты ПВО перехватили 53 дрона ВСУ над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.