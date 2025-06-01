Системы ПВО перехватили более 50 украинских БПЛА за полтора часа

Вечером 20 октября с 20:10 до 21:45 по московскому времени расчеты противовоздушной обороны России обнаружили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата. В Telegram-канале Министерства обороны России уточнили детали операции.

Над Курской областью силы ПВО ликвидировали 34 вражеских дрона — больше всего за этот вечер.

Над Белгородской областью военные сбили 14 БПЛА, над Брянской — четыре, а над Орловской — один беспилотник.

Ранее очевидцы рассказали, что в районе Брагино в Ярославской области прогремели как минимум два мощных взрыва. Также они отметили, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.