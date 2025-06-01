Воронеж и Липецк сотрясли мощные взрывы. ПВО отразила атаку украинских беспилотников

В небе над Воронежем поздно вечером прогремела серия взрывов. Об этом Telegram-каналу Shot сообщили местные жители.

По их словам, около 23:00 в Северном районе города было слышно как минимум три мощных взрыва. Здесь же заметили яркие вспышки, в окнах домов затряслись стекла.

Очевидцы уточнили, что беспилотники летели со стороны села Латное. Официальных комментариев по ситуации на данный момент не поступало.

О взрывах над Воронежем сообщил и корреспондент «Вестей». Он уточнил, что их фиксировали на выезде из города. Громкие звуки местные жители слышали в Коминтерновском и Рамонском районах города.

Shot утверждает, что не менее 10 взрывов прогремели над Липецком и областью. Предварительно, здесь ПВО России сбивает украинские беспилотники. Они двигались со стороны Ельца. Над городом слышна сирена воздушной опасности.

Министерство обороны России вечером 1 июня доложило о перехваченных над страной БПЛА Украины. Всего за полтора часа перехватили более 50 таких аппаратов.