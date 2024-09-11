Против грузинского наемника в рядах ВСУ возбудили уголовное дело

Его обвинили в наемничестве, убийствах и покушениях на убийства двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте и незаконном приобретении оружия. Гамсахурдии также вменили незаконное пересечение границы, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия против представителя власти.

По данным следствия, мужчина долгое время занимался вербовкой наемников в ряды ВСУ и сам принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. В августе он вместе с другими наемниками вторгся на территорию Курской области, где совершил множество преступлений.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область изначально срежиссировали в НАТО, а заводили украинских военных туда представители иностранных ЧВК.