Против грузинского наемника в рядах ВСУ возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело о наемничестве против гражданина Грузии Гамсахурдии
Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Его обвинили в наемничестве, убийствах и покушениях на убийства двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте и незаконном приобретении оружия. Гамсахурдии также вменили незаконное пересечение границы, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия против представителя власти.
По данным следствия, мужчина долгое время занимался вербовкой наемников в ряды ВСУ и сам принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. В августе он вместе с другими наемниками вторгся на территорию Курской области, где совершил множество преступлений.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область изначально срежиссировали в НАТО, а заводили украинских военных туда представители иностранных ЧВК.