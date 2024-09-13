В курских селах погибали животные после обстрелов ВСУ снарядами с газом

Украинские военные при массированных атаках на Курскую область использовали боеприпасы с неизвестным газом. Жительницы сел в Глушковском районе рассказали РИА «Новости» , что после взрывов люди начинали болеть, а животные погибали.

«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — сказала одна из них.

Другая женщина добавила, что после взрыва был странный дым или пар с «непонятным запахом».

Военные следователи СК России узе зафиксировали полученную от местных жителей информацию.

В конце августа начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что российские военные обнаружили в одном из тайников ВСУ готовое химическое оружие. Оно было создано на основе нитрата таллия.

В конце лета украинские военные обстреляли химоружием бригаду «Россетей» в Беловском районе в Курской области. Тогда отравление также зафиксировали у главы сельского совета и сотрудников полиции.