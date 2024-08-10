РКК запустил горячую линию по поиску близких пострадавших в Курской области

Российский Красный Крест открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате нападения ВСУ на Курскую область. Об этом рассказал председатель РКК Павел Савчук в Telegram-канале.

«Линия по воссоединению семейных связей будет работать круглосуточно по номеру 8 800 250 56 29», — написал он.

Красный Крест координирует работу вместе с региональными властями. Также работает общая горячая линия по номеру 8 800 234 07 07.

Украинские военные напали на Курскую область утром 6 августа. На танках и бронемашинах они пытались прорваться через границу. ВСУ бомбили дома и авто мирных жителей, людям пришлось срочно эвакуироваться.

Власти поддерживают жителей, на помощь региону правительство выделило миллионы рублей. Пострадавшие смогут оформить выплаты через «Госуслуги».

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