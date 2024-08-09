«С трех утра в подвалах». Жительница Суджи рассказала, как эвакуировалась из города

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев сообщил, что в городе идет эвакуация. Жительница города Наталья рассказала 360.ru, как покинула город и что говорят ее знакомые.

Сама Наталья уехала из Суджи 6 августа вечером вместе с сыном-инвалидом. Ее сестра и племянница покинули город еще раньше. Но в Судже осталась ее пожилая слабовидящая мать, с которой нет связи. Собеседница 360.ru не смогла уговорить ее уехать из-за домашних животных.

«Мы с трех утра то в подвалах, то это… Было очень шумно, очень. Не то слово. И страшно, и громко, и потом уже приходили сообщения — мы уходили по тишине и ловили сообщения, что в город прилетело…» — рассказала Наталья.

Когда они уезжали из города, то уже видели разрушения, при этом в воздухе стояла «страшная тишина». Вдоль дороги выстроились сгоревшие автомобили. Дорога до Курска длиной 60 километров заняла три часа.

Собеседница 360.ru, услышав об эвакуации от знакомых, выразила надежду, что ее мать вывезут. При этом, насколько ей известно, ее собственный дом уцелел, хотя недалеко от здания были разрушения.

Ранее житель Суджи рассказал, как едва не погиб под обстрелом ВСУ на въезде в город.