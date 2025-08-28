Жители краснодарского поселка сообщили о взрывах после атаки БПЛА

Shot: в поселке Афипский произошел пожар на предприятии после атаки дронов ВСУ

В поселке Афипский в Краснодарском крае после атаки украинских дронов раздались взрывы. Разгорелся пожар на одном из местных предприятий. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, они проснулись около 03:00 из-за громких звуков. В общей сложности прогремело от шести до восьми мощных взрывов. Затем в районе одного из предприятий вспыхнул пожар.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Перед атакой закрыли аэропорт Сочи на прием и вылет самолетов.

Ранее на Украине мощные взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Винницкой и Черновицкой областях, а также в Киеве.