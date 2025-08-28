Мощные взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Общественное» .

«В Киеве слышны взрывы. В городе работает ПВО», — говорится в публикации.

Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале призвала горожан спуститься в укрытия и соблюдать меры предосторожности.

В украинской столице и девяти областях страны объявлена воздушная тревога с вечера 27 августа.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», российские войска ударили по Бучанскому району Киевской области.

Ранее украинские каналы сообщили, что киевляне приготовились к ночевке в метро из-за угрозы атаки беспилотников. Горожане спустились в подземку со своими матрасами и раскладными кроватями.