Мощные взрывы прогремели в Винницкой и Черновицкой областях

Сильные взрывы прогремели в Винницкой и Черновицкой областях Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Фокус».

«На Виннитчине и на Буковине слышны звуки взрывов», — отметили в публикации.

Также сообщалось о взрывах, которые раздались в Киеве. В украинском городе работала система противовоздушной обороны. Киевская городская военная администрация призвала жителей спуститься в укрытия и соблюдать меры предосторожности.

Ранее российские войска атаковали завод «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье. Под ударом оказался цех по сборке двигателей вертолетов и дронов для ВСУ.