Мощные взрывы прогремели в Винницкой и Черновицкой областях

Сильные взрывы прогремели в Винницкой и Черновицкой областях Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Фокус».
«На Виннитчине и на Буковине слышны звуки взрывов», — отметили в публикации.
Также сообщалось о взрывах, которые раздались в Киеве. В украинском городе работала система противовоздушной обороны. Киевская городская военная администрация призвала жителей спуститься в укрытия и соблюдать меры предосторожности.
Ранее российские войска атаковали завод «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье. Под ударом оказался цех по сборке двигателей вертолетов и дронов для ВСУ.
