Жители Коломны услышали звуки взрыва

Жители Коломны сообщили о звуках работы сил противовоздушной обороны и взрыва под Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Жители Коломны сообщают о звуках работы ПВО под Москвой и, возможно, сбитом беспилотнике, а также публикуют видео яркой вспышки и звуков взрыва», — уточнили авторы канала.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в подмосковном аэропорту Жуковский и калужском Грабцеве ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

Минобороны России сообщало, что российские зенитчики уничтожили за ночь 11 вражеских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны. Силы ПВО сбили три дрона над Тульской областью, по два БПЛА — над Курской и Белгородской, а также по одному беспилотнику над Крымом, Калужской, Брянской и Орловской областями.