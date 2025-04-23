Средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Три дрона ликвидировали над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской, а также по одному над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что одна местная жительница пострадала в результате украинской атаки. ВСУ бросили взрывное устройство с дрона на частный дом в хуторе Шаховка.

В понедельник пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике сообщила, что за прошлую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 269 атак ВСУ на ДНР.

Два разведывательных беспилотника уничтожили над Кировским и Куйбышевским районами Донецка. Над Горловкой ликвидировали 97 дронов, также военные обезвредили ударный украинский БПЛА над Седово.